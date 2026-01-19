الداخلية السورية: نتابع التقارير الواردة بشأن وقوع مجازر في محافظة الحسكة

05:28 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إنها تتابع ببالغ "الاهتمام والجدية" التقارير الواردة بشأن وقوع مجازر في محافظة الحسكة. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة، أن الأجهزة المختصة باشرت فورا بإجراءات التحقيقات اللازمة للتثبت من المعلومات الواردة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

