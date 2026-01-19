الداخلية السورية: وحداتنا بدأت بالدخول إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي

01:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761501 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية السورية إن وحداتها الأمنية بدأت بالدخول إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي، ضمن خطة تهدف إلى التمركز المنظَّم في جميع البلدات والقرى. اضافة اعلان





وتابعت الداخلية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية قائلة إن ذلك يأتي "انسجاماً مع الخطة الأمنية الشاملة الهادفة إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وقالت إن وحداتها تركّز في هذه المرحلة على تعزيز الانتشار الأمني، من خلال تنظيم الدوريات وتثبيت نقاط المراقبة، لترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم.



ووفق ما نقلت سانا فإن الجيش السوري ينتشر في منطقة سد تشرين بريف حلب.



وفي وقت سابق أكّد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، وأن كل الملفات العالقة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيتم حلها.



وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، إنّ "الدولة السورية دولة موحدة مركزية في القرار، ومؤسسات الدولة ستدخل إلى كل الجغرافيا السورية، وستدير كل شؤون المنطقة، أما في بعض المناطق ذات الخصوصية فسيكون تنسيب العناصر الأمنية من أبناء هذه المناطق".

تم نسخ الرابط





