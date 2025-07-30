الداخلية العراقية تضبط مع نظيرتها السورية أكثر من مليون و350 ألف حبة كبتاغون

وذكر بيان الداخلية العراقية أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية خارج الحدود الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وبناء على الموافقات القضائية من المحكمة التحقيقية المركزية في الرصافة وبتعاون وثيق مع مديرية مكافحة المخدرات السورية... استنادا إلى جهد استخباري عميق ومصادر دقيقة داخل شبكات الإتجار بالمخدرات".
وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة بارزة في إطار العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
-
أخبار متعلقة
-
مصر: دورنا في القطاع يتعرض لحملة تشويه مغرضة
-
زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا مجددا
-
قاسم: سلاح حزب الله شأن داخلي والموقف حياله "موحد"
-
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد .. القصة كاملة
-
ثاني لقاء خلال أسبوعين .. سوريا وإسرائيل وجهاً لوجه في أذربيجان
-
سيناتور أمريكي: ترامب يريد فرض رسوم جمركية على دول تشتري النفط والغاز من روسيا
-
مصر .. قرار رسمي تجاه الناشط علاء عبد الفتاح
-
سموتريش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس داخل لبنان