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الداخلية العراقية تضبط مع نظيرتها السورية أكثر من مليون و350 ألف حبة كبتاغون

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها نفذت عملية مشتركة مع نظيرتها السورية ضبطت فيها أكثر من مليون و350 ألف حبة من مخدر الكبتاغون ما يعادل نحو 2015 كغ داخل الأراضي السورية.

وذكر بيان الداخلية العراقية أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية خارج الحدود الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وبناء على الموافقات القضائية من المحكمة التحقيقية المركزية في الرصافة وبتعاون وثيق مع مديرية مكافحة المخدرات السورية... استنادا إلى جهد استخباري عميق ومصادر دقيقة داخل شبكات الإتجار بالمخدرات".

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وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.


وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة بارزة في إطار العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

 

RT

 
 
gnews

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