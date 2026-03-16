الداخلية العراقية: سقوط مقذوف على فندق الرشيد وسط بغداد

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء اليوم الاثنين، تعرض فندق الرشيد، وسط العاصمة بغداد لهجوم بواسطة مقذوف سقط عليه.



ووفق بيان للوزارة، سقط المقذوف على سطح فندق الرشيد الواقع وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الاثنين، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار لكن تم اتخاذ اجراءات مشددة في بعض مناطق العاصمة خشية تعرض منشآت لهجمات أخرى.

