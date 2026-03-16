الثلاثاء 2026-03-17 06:52 م

الداخلية العراقية: سقوط مقذوف على فندق الرشيد وسط بغداد

أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الانفجارات سمع دويها قرب مطار أربيل شمالي البلاد.
ارشيفية
 
الإثنين، 16-03-2026 11:41 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء اليوم الاثنين، تعرض فندق الرشيد، وسط العاصمة بغداد لهجوم بواسطة مقذوف سقط عليه.

ووفق بيان للوزارة، سقط المقذوف على سطح فندق الرشيد الواقع وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الاثنين، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار لكن تم اتخاذ اجراءات مشددة في بعض مناطق العاصمة خشية تعرض منشآت لهجمات أخرى.

ويعتبر فندق الرشيد من أشهر فنادق العاصمة بغداد، وتنبع أهميته من كونه فندقاً سيادياً وتاريخياً ارتبط باستضافة الوفود الرسمية، والمؤتمرات، كما اكتسب شهرة واسعة بسبب موقعه داخل المنطقة الخضراء.

 
 


