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"الداخلية" العرب يستنكر الاعتداء الإيراني على قطر

مجلس وزراء الداخلية العرب
مجلس وزراء الداخلية العرب
 
الإثنين، 23-06-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري-   أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الاعتداء الإيراني على دولة قطر، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة قطر ولمجالها الجوي.

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وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان اليوم الاثنين، إنها تابعت "ببالغ الشجب والاستنكار" الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر، معتبرة أنه يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وأكدت رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ونسف الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، والتي كانت دولة قطر من أوائل الساعين إلى تحقيقها.


كما أكدت مساندتها المطلقة وتضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر، معربة عن تأييدها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها الدوحة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

 
gnews

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