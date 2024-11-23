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الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين عام 2025

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 23-11-2024 11:35 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أنها ستتوقف عن إصدار الإقامة الدائمة للاجئين اعتبارا من 2 يناير 2025، وستقلص مدة سريانها من 4 سنوات إلى 3.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سيكون تصريح الإقامة الصادر للاجئ ساريا لمدة 3 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية. كما سيتم تخفيض فترة تجديد تصريح الإقامة من 4 سنوات إلى 3 سنوات.

وأضاف البيان أنه اعتبارا من عام 2025، سيتم أيضا رفض إصدار تصاريح الإقامة للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة بشكل خاص وأولئك الذين قد يشكلون تهديدا لأمن فنلندا.

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وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أمس الجمعة أنها بدأت إجراء جديدا لاستقبال اللاجئين بموجب نظام الحصص لعام 2025 بعد اتهامات بالتمييز.

RT

 
gnews

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