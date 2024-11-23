الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين عام 2025

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سيكون تصريح الإقامة الصادر للاجئ ساريا لمدة 3 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية. كما سيتم تخفيض فترة تجديد تصريح الإقامة من 4 سنوات إلى 3 سنوات.
وأضاف البيان أنه اعتبارا من عام 2025، سيتم أيضا رفض إصدار تصاريح الإقامة للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة بشكل خاص وأولئك الذين قد يشكلون تهديدا لأمن فنلندا.
وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أمس الجمعة أنها بدأت إجراء جديدا لاستقبال اللاجئين بموجب نظام الحصص لعام 2025 بعد اتهامات بالتمييز.
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