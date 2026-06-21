الداخلية القطرية: انفجار في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية

وقال شاهد من رويترز إن دويا ضخما سمع في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد.
-
أخبار متعلقة
-
إخماد حريق بمصفاة جالفستون باي التابعة لماراثون في تكساس
-
إسرائيل ترفع كل القيود المرتبطة بالحرب في شمال البلاد
-
الوفد الإيراني المفاوض يغادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات ترامب
-
حزب الله: إسرائيل لن تبقى في لبنان وسنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار
-
إعلام إيراني: جولة المباحثات الأولى مع واشنطن ركزت على لبنان
-
هيئة بريطانية: ناقلة تبلغ عن واقعة جنوب شرقي الشحر في اليمن
-
وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي
-
ترامب: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز