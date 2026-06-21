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الداخلية القطرية: انفجار في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية

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أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 10:59 م

الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة الداخلية القطرية مساء الأحد، وقوع انفجار في مصنع برأس لفان، مشيرة إلى أنه لا أنباء عن إصابات أو حدوث تسرب.

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وقال شاهد من رويترز إن دويا ضخما سمع في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد.

 
 


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