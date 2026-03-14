الداخلية القطرية تُعلن إخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي مؤقت

السبت، 14-03-2026 01:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان صحفي، أن الجهات المختصة بدأت في إخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الطوارئ المتبعة لضمان الأمن والسلامة العامة، في ظل الظروف الراهنة.


وأكدت الوزارة أن عمليات الإخلاء ستستمر لحين زوال الخطر الذي يهدد تلك المناطق، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب وتعمل على تقييمه بشكل مستمر لضمان استقرار الأوضاع.


كما دعت وزارة الداخلية القاطنين في المناطق المعنية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشددة على أن سلامة المقيمين على أرض قطر "خط أحمر" وأولوية في جميع الإجراءات المتخذة.

 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






