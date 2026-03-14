الداخلية القطرية تُعلن إخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي مؤقت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان صحفي، أن الجهات المختصة بدأت في إخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الطوارئ المتبعة لضمان الأمن والسلامة العامة، في ظل الظروف الراهنة.



وأكدت الوزارة أن عمليات الإخلاء ستستمر لحين زوال الخطر الذي يهدد تلك المناطق، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب وتعمل على تقييمه بشكل مستمر لضمان استقرار الأوضاع.