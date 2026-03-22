"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية قطرية

وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث لا تزال متواصلة وبشكل مكثف للعثور على الشخص المفقود الأخير، بمشاركة الفرق المختصة.
وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت الأحد، سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدولة بسبب "عطل فني".
وقالت الوزارة في بيان "تعرضت طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة".
ولا تشير أي معلومات إلى وجود صلة بين هذا الحادث والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
واستهدفت ضربات عدة قطر لا سيما البنى التحتية للطاقة، وذلك منذ اندلاع الحرب إثر هجوم إسرائيلي أميركي مشترك على إيران في 28 شباط.
أخبار متعلقة
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى بذخيرة عنقودية في بتاح تكفا
-
غارات جوية إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان
-
سماع دوي انفجارات في القدس بعد إنذارات من صواريخ إيرانية
-
تعرض قاعدة فكتوريا لهجوم بالطيران المسير في بغداد
-
سقوط قذيفة على سفينة قبالة سواحل الشارقة بالإمارات
-
إيران تكشف عن موقفها من إغلاق مضيق هرمز
-
الإمارات تتصدى لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية
-
إسرائيل تشن هجوما على إيران "هو الأعنف" منذ بدء الحرب