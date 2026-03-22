"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية قطرية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على ستة أشخاص من أصل سبعة كانوا على متن طائرة مروحية سقطت في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة وفاة من تم انتشالهم.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث لا تزال متواصلة وبشكل مكثف للعثور على الشخص المفقود الأخير، بمشاركة الفرق المختصة.



وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت الأحد، سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدولة بسبب "عطل فني".



وقالت الوزارة في بيان "تعرضت طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة".



ولا تشير أي معلومات إلى وجود صلة بين هذا الحادث والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.