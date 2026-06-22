الإثنين 2026-06-22 06:34 ص

الداخلية القطرية: 54 مصاباً و 18 مفقوداً في حادث مصنع برأس لفان

الداخلية القطرية: 54 مصاباً و 18 مفقوداً في حادث مصنع برأس لفان
الداخلية القطرية: 54 مصاباً و 18 مفقوداً في حادث مصنع برأس لفان
 
الإثنين، 22-06-2026 05:30 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 شخصاً مفقوداً.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى المفقودين والتأكد من أوضاعهم.
 
 


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