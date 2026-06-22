الداخلية القطرية: 54 مصاباً و 18 مفقوداً في حادث مصنع برأس لفان

05:30 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 شخصاً مفقوداً. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى المفقودين والتأكد من أوضاعهم.







