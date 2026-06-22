الداخلية القطرية: 54 مصاباً و 18 مفقوداً في حادث مصنع برأس لفان

وأوضحت الوزارة أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى المفقودين والتأكد من أوضاعهم.
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