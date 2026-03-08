الداخلية الكويتية: استشهاد ضابطين من أمن الحدود البرية خلال أداء مهامها

07:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، استشهاد المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، فجر اليوم، أثناء أدائهما واجبهما الوطني. اضافة اعلان





وذكرت الوزارة في بيان أن استشهاد الضابطين وقع خلال تنفيذ المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.



وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء مهامها في حماية أمن البلاد والحفاظ على الاستقرار.



