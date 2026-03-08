الداخلية الكويتية: استشهاد ضابطين من أمن الحدود البرية خلال أداء مهامها

وذكرت الوزارة في بيان أن استشهاد الضابطين وقع خلال تنفيذ المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء مهامها في حماية أمن البلاد والحفاظ على الاستقرار.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
