الأحد 2026-03-08 09:01 ص

الداخلية الكويتية: استشهاد ضابطين من أمن الحدود البرية خلال أداء مهامها

شعار وزارة الداخلية الكويتية
شعار وزارة الداخلية الكويتية
 
الأحد، 08-03-2026 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، استشهاد المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، فجر اليوم، أثناء أدائهما واجبهما الوطني.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في بيان أن استشهاد الضابطين وقع خلال تنفيذ المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء مهامها في حماية أمن البلاد والحفاظ على الاستقرار.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون يقفون بجانب مركبات في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال شرق رام الله

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

عربي ودولي الرئيس الإيراني: "العدو" يريد زرع الفتنة مع الجيران

وفيات الاحد 8-3-2026

الوفيات وفيات الاحد 8-3-2026

موجة إسرائيلية جديدة من الضربات على مواقع داخل إيران

عربي ودولي موجة إسرائيلية جديدة من الضربات على مواقع داخل إيران

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

أخبار محلية حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالب ياسر نمر

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة