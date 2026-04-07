الداخلية الكويتية تدعو المواطنين إلى البقاء في المنازل حتى صباح الأربعاء

09:31 م

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الثلاثاء وحتى السادسة من صباح الأربعاء، في إطار إجراءات احترازية مرتبطة بالظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة.





وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن متابعتها المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية التي تسهم في حماية المجتمع، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب دعم قدرة الجهات المختصة على التعامل مع أي طارئ محتمل.





