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الداعية وسيم يوسف يتحدث عن معاناته مع مرض السرطان وسبب ظهوره على "تيك توك"

الداعية وسيم يوسف يتحدث عن معاناته مع مرض السرطان وسبب ظهوره على "تيك توك"
الداعية الإماراتي وسيم يوسف
الإثنين، 17-02-2025 02:53 ص

الوكيل الإخباري-   تحدث الداعية الإماراتي وسيم يوسف عن رحلته مع مرض السرطان، كاشفا تفاصيل المعاناة التي خاضها بمفرده خلال فترة العلاج.

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وخلال لقائه ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، أوضح وسيم يوسف أنه الآن خال من السرطان "فري كانسر"، وأنه يوجد بقعة سوداء على الرئة قابلة للتطور، معربا عن أمله في ألا تتحول إلى ورم سرطاني مجددا.

وقال وسيم يوسف واصفا معاناته مع المرض: "السرطان ليس فقط حربا جسدية، بل حرب نفسية صعبة.. كأنك موعود بالموت، رغم أننا جميعا موعودون به، لكن الإحساس مختلف عندما يكون المرض قادرا على الانتشار في أي لحظة"، لافتا إلى أنه عاش صراعا داخليا بين الانتصار والاستسلام للمرض، لكن بفضل الله استطاع تجاوز هذه المحنة الصعبة.

كما تطرق يوسف في اللقاء إلى سبب ظهوره على تطبيق "تيك توك"، موضحا أن سبب ظهوره على هذه المنصة هو إصابته بمرض السرطان.

وبين الداعية الإماراتي أنه عندما أصيب بالسرطان كان لوحده، وقرر التواصل مع جمهوره من خلال "تيك توك"، مشيرا إلى أنه عندما تواصل مع الناس شعر بمحبتهم، عكس ما روج وقتها، وأن الهجوم الذي تعرض له شن ضده من قبل أجندة إعلامية مغرضة، وبعدها قرر أن يتابع مع الناس مرة أخرى.

 
gnews

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