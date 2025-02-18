الدرعية.. قصر سعودي يستضيف المباحثات الروسية الأمريكية

وستُعقد المباحثات الروسية الأمريكية في أحد قصور العائلة المالكة في مجمع البساتين بالدرعية وسط تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط موقع الاجتماع، حيث تم نشر قوات حراسة مشددة.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
من جهته قال المتحدث باسم فلاديمير زيلينسكي بأن الأخير سيزور السعودية في 19 فبراير الجاري.
وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي بأن زيارته إلى السعودية لها أهداف إنسانية، ولم يتم التخطيط لأي لقاءات مع ممثلين عن روسيا أو الولايات المتحدة.
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