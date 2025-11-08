الدعم السريع: "أبو لولو" قيد المحاكمة في دارفور

وقالت الدعم السريع في بيان: "نحاكم اليوم في الفاشر المدعو أبو لولو"، واسمه الأصلي الفاتح عبد الله إدريس، أحد المشتبه في ضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت بالفاشر.
وأضافت أنها ستزيل الألغام من داخل أحياء الفاشر، فيما تعهدت بـ"تقديم المساعدات الإنسانية في الفاشر"، مؤكدة أنها تعمل على إيصالها في المدينة.
يذكر أنه عقب سيطرة الدعم السريع على الفاشر، آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، أفادت الأمم المتحدة بوقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان.
كما وصفت شهادات عديدة، مدعومة بمقاطع مصورة نشرتها قوات الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، "فظائع في المدينة التي انقطعت عنها الاتصالات بالكامل"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
من جهتها، اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بقتل ألفي مدني. في حين نفت الدعم السريع حصول جرائم حرب، إلا أنها أقرت بوقوع بعض التجاوزات، مؤكدة فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين.
ويُذكر أن النزاع الذي اندلع في السودان منتصف أبريل 2023، أسفر عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، متسبباً بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، حسب الأمم المتحدة.
