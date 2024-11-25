الدعم السريع تقصف أم درمان .. وتوقّف الاتصالات والإنترنت فيها

السودان
وجددت قوات الدعم السريع قصفها العشوائي لعدد من الأحياء بمدينة أم درمان صباح اليوم الاثنين، حيث سقطت عدة قذائف صاروخية داخل عدد من الأحياء.
ودوّت أصوات المضادات الأرضية في مدينة أم درمان إثر تعامل أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش مع عدة مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفةً بها المدينة.
وتوقفت شبكتا الاتصالات والإنترنت في أم درمان بشكل مفاجئ تزامناً مع عمليات القصف العشوائي على المدينة.
هذا، وتتواصل الاشتباكات في مدينتي الخرطوم وبحري اللتين تشهدان تحركات لقوات الجيش السوداني في عدة اتجاهات في أعقاب تقدم الجيش الأخير في المناطق الشرقية ودخوله إلى منطقة السامراب.
ومن جهة أخرى أشارت حكومة ولاية الخرطوم إلى استمرار قوات الدعم السريع بملاحقة النازحين من ولاية الجزيرة وأكدت "استباحة الدعم السريع لبعض المناطق" في شرق النيل، خاصةً منطقة الشيخ عوض الكريم (أبو حنة) حيث "قامت بتهجير المواطنين السودانيين ونهبت كل شيء بالمنطقة وأجبرت السكان على الفرار تحت التهديد بالقتل والإبادة"، بحسب حكومة ولاية الخرطوم.
منذ أبريل 2023 يشهد السودان حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أوقعت عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص. كما يعاني وفق الأمم المتحدة نحو 26 مليون شخص داخل السودان من الجوع الحاد.
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