الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

الثلاثاء، 19-05-2026 03:52 م
الوكيل الإخباري-  نفت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن إطلاق سراح القائد الميداني الفاتح عبد الله إدريس، المعروف بلقب "أبو لولو"، وعودته إلى جبهات القتال في إقليم كردفان، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن "محض شائعات وادعاءات كاذبة".اضافة اعلان


وكانت وكالة رويترز قد نشرت تحقيقًا أفاد بأن "أبو لولو"، المتهم بالتورط في انتهاكات شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي، أُفرج عنه سرًا وعاد إلى خطوط القتال في كردفان، استنادًا إلى مصادر قالت إنها مطلعة على تحركاته الميدانية خلال الفترة الأخيرة.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن "أبو لولو" لا يزال محتجزًا منذ توقيفه في أواخر أكتوبر 2025، إلى جانب عدد من المتهمين في قضايا مرتبطة بأحداث الفاشر، مشددة على أنهم "لم يغادروا مقار احتجازهم مطلقًا".
 
 


