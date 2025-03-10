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الدغيم يحدد هدف تحرك القوات نحو الساحل السوري

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 10-03-2025 03:29 ص

الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم مؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم اليوم الاثنين، أن العدالة الانتقالية هي الهدف الرئيسي من تحرك القوات باتجاه مناطق الساحل.

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وأضاف: "هدف فلول النظام هو ضرب السلم الأهلي في سوريا، ولجنة تقصي الحقائق ستحقق بكل الانتهاكات"، مشددا على أن "فلول النظام يبحثون عن زرع الفتنة في سوريا".

وشهدت منطقة الساحل، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعين لقوات النظام السابق. وأعلنت إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قواتها في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.

 
 
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