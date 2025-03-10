الدغيم يحدد هدف تحرك القوات نحو الساحل السوري

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم مؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم اليوم الاثنين، أن العدالة الانتقالية هي الهدف الرئيسي من تحرك القوات باتجاه مناطق الساحل.

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