الدفاعات الإماراتية تتصدى لتهديدات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن الدفاعات الجوية تتعامل، صباح السبت، مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.





وأوضحت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، إضافة إلى تدخل المقاتلات لاعتراض الطائرات المسيّرة والجوالة.



وفي وقت سابق السبت، تعاملت الجهات المختصة في إمارة دبي، فجرا، مع حادث محدود نجم عن سقوط شظية نتيجة عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات من جراء الحادث، وفق مكتب دبي الإعلامي.



وأكد المكتب الإعلامي في بيان مقتضب، أنه "لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث"، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.



ودخلت الحرب المتصاعدة في إيران أسبوعها الثاني السبت مع تجدد الضبابية التي تكتنف كيفية أو موعد انتهاء الصراع، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يقبل سوى "استسلام طهران غير المشروط"، في حين تراشقت إسرائيل مع إيران ولبنان بهجمات جديدة.





