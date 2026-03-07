الدفاعات الإماراتية تتصدى لتهديدات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

وأوضحت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، إضافة إلى تدخل المقاتلات لاعتراض الطائرات المسيّرة والجوالة.
وفي وقت سابق السبت، تعاملت الجهات المختصة في إمارة دبي، فجرا، مع حادث محدود نجم عن سقوط شظية نتيجة عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات من جراء الحادث، وفق مكتب دبي الإعلامي.
وأكد المكتب الإعلامي في بيان مقتضب، أنه "لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث"، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
ودخلت الحرب المتصاعدة في إيران أسبوعها الثاني السبت مع تجدد الضبابية التي تكتنف كيفية أو موعد انتهاء الصراع، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يقبل سوى "استسلام طهران غير المشروط"، في حين تراشقت إسرائيل مع إيران ولبنان بهجمات جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
-
البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب
-
بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران
-
بزشكيان: سنوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا
-
طيران الإمارات تعلّق رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر
-
الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط في الخليج
-
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت اللبنانية إلى 16 قتيلا
-
إيران تستهدف بمسيّرات قواعد أميركية في المنطقة ومنشأة استراتيجية في إسرائيل