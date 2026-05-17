الأحد 2026-05-17 06:45 م

الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 3 مسيّرات إحداها أصابت مولدا قرب محطة براكة النووية

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية
الإمارات
 
الأحد، 17-05-2026 05:48 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية، مشيرة إلى إسقاط اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الهجوم، على أن يتم الإعلان عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزارة العمل: لا تدخل أي عاملة إلى الأردن إلا بعد إجراء فحوصات طبية

روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

عربي ودولي كوريا الجنوبية تستفسر من إيران عن موقفها إزاء هجوم على سفينة قرب مضيق هرمز

ب

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع تدعم منتدى "تواصل 2026 – رؤىً لفرص الغد"

ل

أخبار محلية إقرار التقريرين المالي والإداري لجمعية غرب وشمال عمان الصناعية

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 3 مسيّرات إحداها أصابت مولدا قرب محطة براكة النووية

العيسوي يعزي العموش وأبو الفيلات

أخبار محلية العيسوي يعزي العموش وأبو الفيلات

ل

أخبار محلية تكثيف الاستعدادات لانطلاق الدورة الـ 40 لمهرجان جرش



 
 






الأكثر مشاهدة

 