الإثنين 2026-03-16 06:52 م

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية

شعار وزارة الدفاع الإماراتية
 
الأحد، 15-03-2026 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة