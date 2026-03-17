الثلاثاء 2026-03-17 06:52 م

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية

شعار وزارة الدفاع الإماراتية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 07:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة