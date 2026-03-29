الأحد 2026-03-29 08:23 ص

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لصواريخ وطائرات مسيّرة

الأحد، 29-03-2026 07:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الأحد أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة، في حين تكثّف إيران ضرباتها في الخليج مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.اضافة اعلان


وكتبت الوزارة على منصة "إكس" "تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

وأضافت "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة" هذه العمليات.
 
 


gnews

