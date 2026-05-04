الإثنين 2026-05-04 11:34 م

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ12 صاروخا باليستيا و3 كروز و4 مسيّرات

الإثنين، 04-05-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن نظام الدفاع الجوي الإماراتي تصدى اليوم الاثنين، لـ12 صاروخًا باليستيًا، و3 صواريخ كروز، و4 طائرات بدون طيار أُطلقت من إيران، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان "منذ بداية الهجمات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة، تصدت الدفاعات الجوية لإجمالي 549 صاروخًا باليستيًا، و29 صاروخًا كروز، و2260 طائرة بدون طيار".
ووفق البيان، ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 227، من جنسيات متعددة.

 
 


