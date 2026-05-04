الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ12 صاروخا باليستيا و3 كروز و4 مسيّرات

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن نظام الدفاع الجوي الإماراتي تصدى اليوم الاثنين، لـ12 صاروخًا باليستيًا، و3 صواريخ كروز، و4 طائرات بدون طيار أُطلقت من إيران، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة.

