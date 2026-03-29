الأحد 2026-03-29 07:10 م

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 42 طائرة مسيرة و16 صاروخا باليستيا الأحد

الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران
الإمارات
 
الأحد، 29-03-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى حاليًا لهجمات بصواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض جارية وناجحة.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال هذه الهجمات مع 42 طائرة مسيّرة و16 صاروخا باليستيا، فيما تشير الإحصاءات الإجمالية منذ بداية الاعتداءات إلى اعتراض 1914 طائرة مسيرة و414 صاروخا باليستيا و15 صاروخ كروز.

 
 


