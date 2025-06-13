الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض "أهدافا" في طهران

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا "تم اعتراض مقذوفات للعدو من قبل دفاعات طهران الجوية"، بينما أشارت وكالة إيسنا الى أن "أنظمة الدفاع الجوي في طهران أسقطت أهدافا بنجاح".
من جهتها، قالت وكالة مهر الإيرانية، إنه سُمع دويّ انفجار قوي في مدينة أصفهان.
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