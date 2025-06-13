الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض "أهدافا" في طهران

08:37 م

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الوكيل الإخباري- اعترضت الدفاعات الجوية الإيرانية "أهدافا" فوق طهران مساء الجمعة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، مع توعد إسرائيل بمواصلة ضرباتها التي طالت مواقع عسكرية ونووية. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا "تم اعتراض مقذوفات للعدو من قبل دفاعات طهران الجوية"، بينما أشارت وكالة إيسنا الى أن "أنظمة الدفاع الجوي في طهران أسقطت أهدافا بنجاح".



من جهتها، قالت وكالة مهر الإيرانية، إنه سُمع دويّ انفجار قوي في مدينة أصفهان.