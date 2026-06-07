الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 339 مسيّرة أوكرانية خلال 13 ساعة

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها المضادة للطائرات اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 13 ساعة في مناطق روسية مختلفة، بما في ذلك موسكو.

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