الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 339 مسيّرة أوكرانية خلال 13 ساعة

وأوردت الوزارة، في منشور على تطبيق تلغرام، قائمة تضم 13 منطقة وقعت فيها عمليات الاعتراض، بالإضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود، بين السابعة صباحا والثامنة مساء (04:00-17:00 بتوقيت غرينتش).
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