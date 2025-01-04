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الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لمسيرة في الخليج الفنلندي بمقاطعة لينينغراد

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 04-01-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو اليوم السبت، أنه تم رصد مسيرة في منطقة لوغا بخليج فنلندا، وقامت وسائل الدفاع الجوي بالتصدي لها، ولم تقع إصابات أو أضرار.

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كتب دروزدينكو هذا في قناته على "تلغرام".


وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود، ما تسبب بإصابة رجل وتضرر خطوط كهرباء.


وقال في قناته على "تلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق منطقة بروخوروفسكي - وإسقاط عدة أهداف جوية. وأصيب رجل في ساقه في قرية بريليستنوي، وتم تقديم المساعدة الطبية له من قبل فريق الإسعاف على الفور. وسيواصل المزيد من العلاج في عيادة خارجية".


وأضاف أن " أضرارا حدثت في قرية بروخوروفكا، في خط الكهرباء - فانقطعت الإضاءة مؤقتا في عدة شوارع.

 

وفي قرية ميخائيلوفكا، تضرر خط أنابيب غاز في أحد المنازل كما تضرر السياج".


وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية مثل مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.


وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

 

RT

 
gnews

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