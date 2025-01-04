الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لمسيرة في الخليج الفنلندي بمقاطعة لينينغراد

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود، ما تسبب بإصابة رجل وتضرر خطوط كهرباء.
وقال في قناته على "تلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق منطقة بروخوروفسكي - وإسقاط عدة أهداف جوية. وأصيب رجل في ساقه في قرية بريليستنوي، وتم تقديم المساعدة الطبية له من قبل فريق الإسعاف على الفور. وسيواصل المزيد من العلاج في عيادة خارجية".
وأضاف أن " أضرارا حدثت في قرية بروخوروفكا، في خط الكهرباء - فانقطعت الإضاءة مؤقتا في عدة شوارع.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية مثل مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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