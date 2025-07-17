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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 24 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية من الساعة 17:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو اليوم الخميس.

وجاء في بيان الوزارة: "في السابع عشر من يوليو الجاري، خلال الفترة من الساعة 17:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو، دمرت وحدات الدفاع الجوي العاملة 24 طائرة مسيرة أوكرانية".

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وأشارت الوزارة إلى أن "21 طائرة مسيرة دمرت فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة واحدة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة واحدة فوق مقاطعة ريازان".


ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.


ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

 

RT

 
 
gnews

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