الدفاعات الجوية الروسية تدمر 55 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين الثلاثاء أن الأمن العالمي يمر حاليا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، مما يتطلب الاستعداد لتقديم تنازلات لتجنب نشوب صراع عالمي جديد.
ونقلت الوكالة عن ناريشكين "يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي".
وقال ناريشكين إن هناك "صراعا شرسا" بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا.
