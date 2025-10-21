الثلاثاء 2025-10-21 10:00 ص
 

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 55 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

طائرة مسيّرة
طائرة مسيّرة
 
الثلاثاء، 21-10-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بيانات وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 55 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.اضافة اعلان


من جهة أخرى، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين الثلاثاء أن الأمن العالمي يمر حاليا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، مما يتطلب الاستعداد لتقديم تنازلات لتجنب نشوب صراع عالمي جديد.

ونقلت الوكالة عن ناريشكين "يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي".

وقال ناريشكين إن هناك "صراعا شرسا" بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا.
 
 
