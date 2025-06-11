الأربعاء 2025-06-11 09:19 ص
 

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أرشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 07:43 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وذلك في الفترة بين مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تم اعتراض الطائرات المسيرة بين الساعة 8:00 مساء يوم 10 يونيو والساعة 7:00 صباحا يوم 11 يونيو بتوقيت موسكو.

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وتعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث سقطت 16 طائرة مسيرة في مقاطعة فورونيج، و8 في كورسك، و5 في تامبوف، واثنتان في روستوف. كما أسقطت طائرة واحدة فوق مياه البحر الأسود قبالة ساحل جمهورية القرم.

 

RT

 
gnews

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