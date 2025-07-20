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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 37 مسيرة أوكرانية

لا
أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 07:18 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية المناوبة أسقطت 37 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى الساعة 17:40 بتوقيت موسكو.

وجاء في البيان: "تم تدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى الساعة 17:40 بتوقيت موسكو بواسطة وسائل الدفاع الجوي المناوبة".

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وأوضحت الوزارة أن "تم إسقاط 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و8 مسيرات فوق مقاطعة سمولينسك، و8 فوق مقاطعة موسكو (بما في ذلك 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدينة موسكو)، و6 طائرات فوق مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرتان فوق مقاطة أوريول".

 

RT

 
 
gnews

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