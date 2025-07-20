الدفاعات الجوية الروسية تسقط 37 مسيرة أوكرانية

وجاء في البيان: "تم تدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى الساعة 17:40 بتوقيت موسكو بواسطة وسائل الدفاع الجوي المناوبة".
وأوضحت الوزارة أن "تم إسقاط 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و8 مسيرات فوق مقاطعة سمولينسك، و8 فوق مقاطعة موسكو (بما في ذلك 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدينة موسكو)، و6 طائرات فوق مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرتان فوق مقاطة أوريول".
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