الأحد 2026-03-29 01:27 ص

الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لهجوم مسيرتين على السفارة الأميركية في بغداد

بغداد
بغداد
 
السبت، 28-03-2026 11:42 م

الوكيل الإخباري-   اعترضت الدفاعات الجوية العراقية مسيرتين كانتا تتجهان إلى السفارة الأميركية في بغداد مساء السبت، حسبما قال مسؤولان أمنيان، وذلك في أول هجوم مماثل على هذه البعثة الدبلوماسية منذ عشرة أيام.

وقال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية إن "مسيّرتَين حاولتا مهاجمة السفارة الأميركية لكن تم إسقاطهما خارج المنطقة الخضراء" التي تضمّ بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية وهيئات حكومية. وأكّد مسؤول أمني ثان التصدي للهجوم.

 
 


بغداد

عربي ودولي الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لهجوم مسيرتين على السفارة الأميركية في بغداد

