الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية

وأهابت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي، بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.
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