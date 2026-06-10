الأربعاء 2026-06-10 02:36 م

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية

علم الكويت.
الكويت
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية كونا.

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وأهابت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي، بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

 
 


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