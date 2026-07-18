الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
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