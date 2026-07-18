الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكويتي، فجر السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، عقب ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".

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