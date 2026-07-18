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الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية

علم الكويت.
الكويت
 
السبت، 18-07-2026 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الكويتي، فجر السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، عقب ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".

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وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

 
 


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علم الكويت.

عربي ودولي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية



 
 






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