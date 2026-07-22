الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية

وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن أصوات الانفجارات، في حال سُمعت، ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ودعا الجيش المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
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