الأربعاء 2026-07-22 02:10 ص

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 12:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الكويتي، مساء الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، عقب ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".اضافة اعلان


وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن أصوات الانفجارات، في حال سُمعت، ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعا الجيش المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
 
 


gnews

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