الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة وصاروخية مكثفة

وأوضحت رئاسة الأركان أن الهجمات المتواصلة خلال الأيام السبعة الماضية أسفرت عن أضرار مادية في منشآت حيوية ومدنية، إضافة إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها، فيما سُجلت إصابة مدني واحد و4 عسكريين كويتيين إثر استهداف قطعتهم البحرية.
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