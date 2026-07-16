الخميس 2026-07-16 11:37 ص

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة وصاروخية مكثفة

الكويت
الكويت
 
الخميس، 16-07-2026 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت رئاسة الأركان الكويتية، اليوم، اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة التي اخترقت الأجواء الكويتية، مؤكدة أن البلاد تعرضت خلال الساعات الـ24 الماضية لهجوم شمل 21 طائرة مسيّرة و4 صواريخ كروز مجنحة، ما يرفع إجمالي الطائرات المسيّرة التي استهدفت الكويت منذ بدء الحرب إلى نحو ألف طائرة.اضافة اعلان


وأوضحت رئاسة الأركان أن الهجمات المتواصلة خلال الأيام السبعة الماضية أسفرت عن أضرار مادية في منشآت حيوية ومدنية، إضافة إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها، فيما سُجلت إصابة مدني واحد و4 عسكريين كويتيين إثر استهداف قطعتهم البحرية.
 
 


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