الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بـ43 مسيّرة على موسكو

07:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 43 طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة موسكو. اضافة اعلان





وقال سوبيانين إن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيّرات، مشيراً إلى تسجيل أضرار طفيفة في أحد المباني نتيجة سقوط الحطام بالقرب من مركز تجاري، دون وقوع إصابات.



ولم يقدم المسؤول الروسي تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقت المسيّرات أو طبيعة الأهداف التي كانت تستهدفها.









