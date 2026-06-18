الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بـ43 مسيّرة على موسكو

وقال سوبيانين إن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيّرات، مشيراً إلى تسجيل أضرار طفيفة في أحد المباني نتيجة سقوط الحطام بالقرب من مركز تجاري، دون وقوع إصابات.
ولم يقدم المسؤول الروسي تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقت المسيّرات أو طبيعة الأهداف التي كانت تستهدفها.
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