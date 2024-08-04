الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية مسيرتين أطلقتهما قوات كييف استهدفتا مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.
وأسقطت الدفاعات الروسية ليلة السبت 75 مسيرة أطلقتها قوات كييف استهدفت مقاطعات جنوب غربي البلاد.
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد، حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.
RT
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