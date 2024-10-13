الدفاعات الروسية تسقط 13 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط 6 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود و6 فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق مقاطعة بريانسك".
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.
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