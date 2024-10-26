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الدفاعات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

أرشيفية
الجيش الروسي
السبت، 26-10-2024 11:01 ص

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 17 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت الدفاعات الروسية 8 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة أوريول".

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

 

RT

 
gnews

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