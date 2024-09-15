الدفاعات الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت دفاعاتنا الليلة الماضية 29 مسيرة أوكرانية، 15 فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة كورسك و4 فوق مقاطعة سمولينسك و2 فوق مقاطعة أوريول و3 فوق مقاطعات بيلغورود وكالوغا وروستوف".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.