الدفاعات الروسية تسقط 31 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية 16 فوق مقاطعة فورونيج، و9 فوق مقاطعة بيلغورد، و5 فوق مقاطعة روستوف، و1 فوق مقاطعة كورسك".
وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا مؤخرا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة، منها 91 في مقاطعة موسكو.
وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.
-
أخبار متعلقة
-
روبيو أبلغ لافروف بالعملية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن
-
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16
-
مئات الآلاف يشاركون في الاحتفالات بذكرى الثورة السورية
-
القيادة المركزية الأميركية: عملياتنا ضد الحوثي مستمرة
-
ترامب يفعّل "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798
-
ارتفاع عدد قتلى العاصفة القوية التي ضربت الولايات المتحدة إلى 28
-
غارات أميركية تقتل 19 شخصا وتصيب 20 في اليمن
-
الحوثيون: الغارات الأميركية تعيد عسكرة البحر الأحمر