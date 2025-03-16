 
الأحد 2025-03-16 10:41 ص
 




            

        








    

        

        

            الدفاعات الروسية تسقط 31 مسيرة أوكرانية غربي روسيا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        10:27 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية ليلة الأحد فوق مقاطعات غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية 16 فوق مقاطعة فورونيج، و9 فوق مقاطعة بيلغورد، و5 فوق مقاطعة روستوف، و1 فوق مقاطعة كورسك".
اضافة اعلان

وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا مؤخرا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة، منها 91 في مقاطعة موسكو.

وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.
 
RT









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الدفاعات الروسية تسقط 31 مسيرة أوكرانية غربي روسيا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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