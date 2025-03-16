الدفاعات الروسية تسقط 31 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية ليلة الأحد فوق مقاطعات غربي البلاد.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية 16 فوق مقاطعة فورونيج، و9 فوق مقاطعة بيلغورد، و5 فوق مقاطعة روستوف، و1 فوق مقاطعة كورسك".

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وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا مؤخرا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة، منها 91 في مقاطعة موسكو.



وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.