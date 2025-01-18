الدفاعات الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية 46 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية على مناطق جنوب غربي البلاد الحدودية.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت دفاعاتنا 18 مسيرة في مقاطعة بريانسك و11 في مقاطعة كورسك، و7 في مقاطعة كالوغا، و5 في مقاطعة تولا و3 في مقاطعة بيلغورود و2 في مقاطعة فورونيح".

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.