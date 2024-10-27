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الدفاعات الروسية تسقط 51 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الدفاعات الروسية
الدفاعات الروسية
الأحد، 27-10-2024 10:04 ص

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 51 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات غربي البلاد وبحر آزوف.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط 18 مسيرة فوق مقاطعة تامبوف و16 فوق مقاطعة بيلغورود و4 فوق مقاطعة بريانسك و4 فوق مقاطعة ليبيتسك و4 فوق مقاطعة أوريول و3 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق بحر آزوف".


وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

 

RT

 
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