الدفاعات الروسية تسقط 52 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 52 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.



وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 52 مسيرة أوكرانية، منها 33 في مقاطعة بريانسك و10 في مقاطعة أوريول و3 في مقاطعة كورسك و3 في مقاطعة تولا و2 في مقاطعة كالوغا و1 في مقاطعة بيلغورود".

اضافة اعلان



وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ18 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

RT