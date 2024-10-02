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الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

قوات عسكرية روسية
قوات عسكرية روسية
الأربعاء، 02-10-2024 11:23 ص

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 6 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسبما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

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RT

 
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