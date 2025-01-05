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الدفاعات الروسية تسقط 61 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

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أرشيفية
الأحد، 05-01-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية 61 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية على مناطق جنوب غربي البلاد الحدودية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت دفاعاتنا 37 مسيرة في مقاطعة روستوف و1 في مقاطعة بيلغورود، و20 في مقاطعة بريانسك، و1 في مقاطعة أوريول و2 فوق مقاطعة فورونيج".

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

 

RT

 
gnews

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