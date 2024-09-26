الدفاعات الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.



وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت الدفاعات الروسية 4 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة بريانسك".



وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

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RT