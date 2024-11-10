الدفاعات الروسية تسقط 70 مسيرة أوكرانية 34 منها في مقاطعة موسكو

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بين الساعة الـ7.00 والـ10.00 صباحا بتوقيت موسكو أسقطت الدفاعات الروسية 70 مسيرة أوكرانية منها 34 فوق ضواحي موسكو، و14 في مقاطعة بريانسك، و7 في مقاطعة أوريول و7 في مقاطعة كالوغا و6 في مقاطعة كورسك و2 في مقاطعة تولا".
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.
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